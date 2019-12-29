Сервис также доступен по отдельной странице: posobie16.gosuslugi.ru.

На Госуслугах заработал сервис для оформления выплаты на детей в десять тысяч рублей. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на Минкомсвязи.

Сервис также доступен по отдельной странице: posobie16.gosuslugi.ru.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил в два раза повысить минимальный размер по уходу за ребенком. Сумма выплат теперь составит 6751 рубля. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 11 мая.

Также Путин сказал, что с 1 июня на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. Все семьи с детьми в возрасте до трёх лет получат ежемесячные пособия по пять тысяч рублей.

Все нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода.

Видео: kremlin.ru