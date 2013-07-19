На Горсткином мосту повесили плакат в честь дня рождения Ленина

Основатель социалистического государства прожил 53 года.

Петербуржец заметил в центре города плакат с упоминанием революционера Владимира Ленина (Ульянова) и его датой рождения — 22 апреля 1870 года. Плакат появился на Горсткином мосту через реку Фонтанку.

Автор утверждает, что Ленин жив. Сегодня отмечается 151-летие со дня рождения советского вождя, председателя Совета народных комиссаров СССР.

Пользователи неоднозначно отнеслись к появлению предмета. Кто-то потребовал срочно убрать плакат, кто-то отметил, что дело Ленина будет жить всегда.

Революционер ушел из жизни 21 января 1924 года в возрасте 53 лет.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Yuri-Nikiforov Nikiforov