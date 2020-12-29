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На Гончарной улице заметили пожар
Сегодня, 20:33
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smirenny

На Гончарной улице заметили пожар

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Во дворе колодце было сильное задымление.

В ночь на субботу, 2 января, в одной из квартир двора колодца на Гончарной улице в Центральном районе Петербурга заметили пожар, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Специалисты эвакуировали 50 человек. Горела квартира на втором этаже, а позже был найден второй очаг возгорания, уже на четвертом этаже. Что именно послужило причиной возгорания, пока не уточняется. Также неизвестно, пострадал ли кто-то. За какое время спасатели справились с огнем, также неясно. 

Ранее мы писали, что в Красносельском районе сгорела баня.

Фото: Piter.TV

Теги: горит квартира, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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