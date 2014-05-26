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На "Газпром Арене" прошла чемпионская дискотека
Сегодня, 18:10
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На "Газпром Арене" прошла чемпионская дискотека

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Программу подготовил вратарь Даниил Одоевский. 

Сегодня, 4 июня, на "Газпром Арене" прошла чемпионская дискотека. Команда отпраздновала окончание сезона. Об этом сообщили в tg-канале ФК "Зенит".

На поле отпустили 60 тысяч сине-бело-голубых воздушных шаров. После этого на стадионе началась дискотека. Программу подготовил вратарь Даниил Одоевский. В прошлом году они вместе с Барриосом уже выступали на праздновании девятого чемпионства команды.

На мероприятие пришли 22 тыс. фанатов. Болельщики получили возможность оказаться на поле "Газпром Арены".

Ранее на Piter.tv: спортсмены Косторная и Куница подали заявление в ЗАГС.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: газпром арена, дискотека, зенит, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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