На Фучика рецидивист украл инструменты со стройки

Недобросовестного рабочего заметил охранник. Он вызвал представителей закона.

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, который пытался украсть инструменты со строительной площадки. Преступление совершено в половину четвертого утра 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по региону.

Вором оказался 23-летний юноша. Его уже ловили на подобном преступлении. Некоторое время назад юноша устроился на работу в строительную компанию. Он занимался ремонтом в здании по улице Фучика, 9. Поздней ночью он самовольно проник на территорию и открыл бытовку. Там ему приглянулись инструменты. Однако, вовремя похитить их не вышло: действия грабителя заметил охранник. Он вызвал подмогу.

Сейчас местный житель передан представителям 5 отдела полиции.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Колпино пенсионер надругался над 9-летней девочкой.

Фото: Piter.tv