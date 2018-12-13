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На Фучика рецидивист украл инструменты со стройки
Вчера, 15:41
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lesjasap

На Фучика рецидивист украл инструменты со стройки

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Недобросовестного рабочего заметил охранник. Он вызвал представителей закона.

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, который пытался украсть инструменты со строительной площадки. Преступление совершено в половину четвертого утра 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по региону.

Вором оказался 23-летний юноша. Его уже ловили на подобном преступлении. Некоторое время назад юноша устроился на работу в строительную компанию. Он занимался ремонтом в здании по улице Фучика, 9. Поздней ночью он самовольно проник на территорию и открыл бытовку. Там ему приглянулись инструменты. Однако, вовремя похитить их не вышло: действия грабителя заметил охранник. Он вызвал подмогу.

Сейчас местный житель передан представителям 5 отдела полиции.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Колпино пенсионер надругался над 9-летней девочкой.

Фото: Piter.tv

Теги: инструменты, кража, рецидивист, строительная площадка, улица фучика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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