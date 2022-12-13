На Финляндском вокзале показали спектакль "Паровозный гудок. Симфония Победы"

Артисты читали стихи, пели фронтовые песни, вспоминали историю.

В пятницу, 5 мая, на Финляндском вокзале поставили спектакль "Паровозный гудок. Симфония Победы". Зрители увидели мини-парад паровозов военного времени. Девушками с цветами встречали ЭУ и "Серго Орджоникидзе". О том, как прошел праздник, рассказали "Невские Новости".

Перед зрителями выступили артисты в стилизованной под 1940-е годы одежде. Они читали стихи, пели фронтовые песни, вспоминали историю.

Сначала к перрону прибыл ретросостав с паровозом ЭУ 683-32 постройки 1929 года, вагонами-теплушками начала ХХ века и историческими классными (пассажирскими) вагонами 1930-х годов. Эти поезда специализировались на воинских перевозках.

Чуть позже зрители увидели паровоз СО 18-2018, который был создан в 1941 году. Такие поезда первыми вошли в Берлин.

На мероприятии было очень много детей. Большинство участников — воспитанники Малой Октябрьской железной дороги. Они вошли на перрон с портретами железнодорожников, которые работали здесь в годы войны.

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Фото: Телеграм / СПб Главный