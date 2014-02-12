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На Есенина сотрудника аварийной службы ударило током
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На Есенина сотрудника аварийной службы ударило током

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Из-за инцидента временно прекратили работу трамваи. 

В субботу, 7 августа, в Выборгском районе на улице Есенина сотрудника аварийной службы ударило током. Об этом сообщили пользователи в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, на место происшествия быстро прибыли врачи, информация о состоянии рабочего уточняется. Он также добавил, что из-за инцидента временно прекратили работу трамваи. 

Ранее 33-летнего электрика убило током в БЦ на площади Конституции.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, pixabay

Теги: есенина, сотрудник аварийной службы, трамваи, удар током
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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