У жилого комплекса на Энергетиков нашли тело девушки

По предварительной информации, она выпала из окна.

Полиция Красногвардейского района Петербурга устанавливает обстоятельства смерти молодой девушки, тело которой нашли у жилого комплекса на проспекте Энергетиков, 9/1. Об этом сообщает ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

По данным ГУ МВД, тело девушки нашли у первой парадной около 9 утра 26 июня. По предварительной информации, она выпала из окна. Полиция смогла установить квартиру, в которой находилась потерпевшая перед падением. Она оказалась заперта.

По факту случившегося проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции.

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