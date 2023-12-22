На Елагином острове проводятся работы по сносу деревьев

Каждое дерево на острове проходит тщательное обследование, за всеми растениями ухаживают садовые работники.

Ежегодно В ЦПКиО имени Кирова проводятся работы по сносу деревьев. На месте срубленных деревьев появляются новые. Об этом рассказали в tg-канале парка.

Каждое дерево на острове проходит тщательное обследование, за всеми растениями ухаживают садовые работники. Они делают все возможное, чтобы спасти дерево. В ход идут все доступные методы – от подкормки до обрезки.

За последние три года в парке было утрачено 93 взрослых дерева. Садовники высадили более 100 саженцев.

Это нужно для того, чтобы площадь зеленых насаждений не сокращалась, а Парк оставался красивым и комфортным для гостей и обитателей острова. Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Ранее мы писали, что автобусы "Пассажиравтотранса" перевезли 270 детей в оздоровительный лагерь Курортного района.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова