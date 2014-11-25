На Елагином острове будут действовать новые правила для велосипедистов

В парке нельзя пользоваться шоссейными велосипедами. В ЦПКИО им. Кирова запрещены спортивные тренировки на велосипедах.

На Елагином острове ввели новые правила для велосипедистов. Об ограничениях рассказали в tg-канале ЦПКиО имени Кирова.

Во время прогулки на велосипеде нельзя превышать скорость 10 километров в час. Посетителям напомнили, что кататься можно только по асфальту. В парке нельзя пользоваться шоссейными велосипедами. В ЦПКИО им. Кирова запрещены спортивные тренировки на велосипедах.

В пресс-службе парка отметили, что парк на Елагином – это место для комфортного и безопасного отдыха, а не для активных тренировок.

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