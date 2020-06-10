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Петербург ожидает более тёплая погода со следующей недели
Сегодня, 15:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург ожидает более тёплая погода со следующей недели

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В предстоящие несколько дней кратковременные дожди местами пройдут по Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Петербург снова может вернуться жаркая погода. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В предстоящие несколько дней погода у нас очень хорошая. И до воскресенья, её характер в Санкт-Петербурге, да и по всему региону меняться не будет.

Александр Колесов, синоптик

В предстоящие несколько дней кратковременные дожди местами пройдут по Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ветер ожидается слабый, а фон дневной температуры всё ещё в районе +20 градусов.

А впереди снова потепление, которое наступит на следующей неделе.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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