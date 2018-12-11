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Сауна с бассейном продолжили незаконно работать в жилом доме на улице Ефимова
Сегодня, 14:43
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nadezhda_sib

Сауна с бассейном продолжили незаконно работать в жилом доме на улице Ефимова

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В этот раз прокуратура пресекла ее деятельность.

Прокуратура Адмиралтейского района закрыла сауну с бассейном в многоквартирном жилом доме на улице Ефимова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура района в ходе выездной проверки с представителями администрации района, Роспотребнадзора, правоохранительными органами выяснила, что ООО "Победа" продолжает свою незаконную деятельность. Ранее Октябрьский районный суд признал организацию виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений. 

Как оказалось, сауна продолжила принимать посетителей. Прокуратура внесла представление по фактам нарушения. В этот раз общество прекратило свою деятельность в жилом многоквартирном доме. 

По материалам прокурорской проверки также возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ход расследования контролирует прокуратура района. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Савушкина "посыпался" дом

Фото: pixabay.com

Теги: бассейн, сауна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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