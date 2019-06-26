ФИПИ: на ЕГЭ и ОГЭ разрешат пользоваться интернетом

Участникам ЕГЭ и ОГЭ хотят разрешить пользоваться интернетом в рамках испытания. Об этом сообщила газета "Известия".
Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными.
Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений
Также в планах добавить задания с видеофрагментами по предметам естественно-научного цикла. Эксперименты по физике могут перевести в цифровую область. К компьютеру будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры.
Точные сроки реализации нововведений пока неизвестны. Предполагается, что на все разработки уйдет не меньше пяти лет. Изменения позволят сместить акцент с зубрежки на критическое мышление, считают эксперты.
Рособрнадзор: "Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на 30%".
Видео: YouTube/ Рособрнадзор
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