ФИПИ: на ЕГЭ и ОГЭ разрешат пользоваться интернетом

Точные сроки реализации нововведений пока неизвестны.

Участникам ЕГЭ и ОГЭ хотят разрешить пользоваться интернетом в рамках испытания. Об этом сообщила газета "Известия".

Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений

Также в планах добавить задания с видеофрагментами по предметам естественно-научного цикла. Эксперименты по физике могут перевести в цифровую область. К компьютеру будут подключать датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры.

Точные сроки реализации нововведений пока неизвестны. Предполагается, что на все разработки уйдет не меньше пяти лет. Изменения позволят сместить акцент с зубрежки на критическое мышление, считают эксперты.

Рособрнадзор: "Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на 30%".

Видео: YouTube/ Рособрнадзор