На Дворцовом мосту появится лазерная проекция портрета Гагарина 12 апреля

Событие станет частью проекта "Поющие мосты", во время которого Дворцовый мост разводят под симфоническую музыку.

В понедельник, 12 апреля, весь мир будет отмечать 60-летие первого полета человека в космос. К знаковому событию издание "Петербургский дневник" подготовило для петербуржцев и гостей города подарок.

В ночь с воскресенья на понедельник Дворцовый мост разведут под музыку композитора Андрея Петрова, написанную для оветского художественного фильма "Укрощение огня" (1972 год), снятого по мотивам биографии конструктора ракет Сергея Королёва. Помимо этого на пролете моста выведут лазерную проекцию, которая расскажет о легендарном полете Юрия Гагарина. Изображения лазерного космического аппарата "Восток-1" и портрет Гагарина со знаменитой фразой "Поехали!" создали художники и дизайнеры издания.

По словам главного редактора издания Кирилла Смирнова, событие станет частью проекта "Поющие мосты". В редакции рассчитывают, что акция даст своеобразный старт торжественным событиям, приуроченным к юбилею полета человека в космос и запланированным на этот день в Петербурге.

Ранее мы писали, что петербургские мосты готовы к сезону навигации 2021 года.

Фото: pixabay