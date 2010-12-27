На Дворцовой площади задержали участников ЛГБТ-акции

Акция была несогласованной.

Вечером 3 августа на Дворцовой площади начались несогласованные протесты гей-активистов. В телеграмм-канале "Помощь задержанным СПб" сообщают, что полицией задержано 15 митингующих.

ЛГБТ-активисты решили заявить о своих правах в форме одиночных пикетов после того, как им не разрешили проводить парад ни в одной из предложенных точек города.

На Дворцовой площади собралось около 50 защитников секс-меньшинств. Полицейские взяли участников несогласованной акции в кольцо.

Ранее на Piter.TV: Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве активистки Елены Григорьевой.

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