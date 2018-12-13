На Дворцовой площади разместили 400-килограммовую люстру

Люстра станет участником перформансов "Классики на Дворцовой" 26 мая.

Вечером 23 мая на Дворцовой площади появилась почти 400-килограммовая люстра. Объект установили перед концертом "Классика на Дворцовой". Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Отметим, что свет от люстры будет освещать территорию 26 мая. В праздничной программе предусмотрены музыкальные номера, которые по задумке должны стать мини-спектаклями. В этот день перед жителями города выступит оперная дива Анна Нетребко.

Событие состоится в рамках Дня Петербурга, который решили праздновать не как обычно 27 числа, а перенести на 26 мая.

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Фото: Piter.tv