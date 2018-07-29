На Дворцовой площади гостей праздника ВМФ развлекали видеоэкскурсией, музыкой и танцами

Праздник ВМФ в Петербурге продолжается. На Дворцовой площади гости торжества посмотрели видеоэкскурсию, послушали музыку и насладились танцами.

В Северной столице продолжают праздновать День ВМФ. Утром 29 июля прошел парад в акватории Невы, где жители и гости Петербурга увидели 40 боевых кораблей, 40 самолетов, а также четыре тысячи моряков со всех флотов России и Каспийской флотилии.

Для тех, кто уже посмотрел на все корабли и самолеты, на Дворцовой площади прошла видеоэкскурсия, где рассказали историю праздника ВМФ. Затем для зрителей выступил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Напомним, что позднее на сцену выйдут Александр Розенбаум, Евгений Дятлов и Александр Скляр.

В 20:00 петербуржцы смогут спеть в "Народном караоке" вместе с "Хором Турецкого", а в 22:30 посмотреть праздничный салют.