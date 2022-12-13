На Дунайском проспекте горела иномарка

В результате случившегося никто не пострадал.

В Купчино ночью горела иномарка. Пожар произошел на Дунайском проспекте. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Владельца машины вытащили из авто прохожие. Водитель остался жив и даже не пострадал. По словам очевидцев, автомобилист был сильно пьян.

Иномарку оперативно потушили. Подробности уточняются.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург