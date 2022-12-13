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На Дунайском проспекте горела иномарка

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В результате случившегося никто не пострадал.

В Купчино ночью горела иномарка. Пожар произошел на Дунайском проспекте. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". 

Владельца машины вытащили из авто прохожие. Водитель остался жив и даже не пострадал. По словам очевидцев, автомобилист был сильно пьян. 

Иномарку оперативно потушили. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на съезде с Волхонского шоссе на КАД будут проводить дорожные работы с 26 января.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дунайский проспект, пьяный водитель, сгорела машина, софийская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Пожар,

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