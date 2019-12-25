На Дровяной улице устранили дефект на поврежденной трубе

В домах вновь есть отопление и горячая вода.

Накануне, 25 октября, в Адмиралтейском районе прорвало трубу. На Дровяной улице, 6, горожане заметили пар над землей. Известно, что авария произошла четвертый раз за месяц.

Сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" устранили дефект. Специалисты уже завершили работы по ликвидации аварии. Рабочие заменили свыше 7 метров ненадежного участка.

Тепло и горячая вода вернулись в дома жителей района.

Ранее на Piter.tv: в Подъездном переулке отремонтировали поврежденную трубу.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург