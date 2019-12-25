На Дороге в Каменку иномарка сбила юного велосипедиста

Подросток получил тяжелые травмы.

Около 15.40 в понедельник, 20 июля, на Дороге в Каменку произошло ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, недалеко от Парашютной улицы иномарка сбила велосипедиста.

Отмечается, что наезд произошел вне зоны пешеходного перехода – 13-летний велосипедист пересекал проезжую часть. За рулем неаккуратной иномарки "Ситроен" оказался 29-летний мужчина. В результате ДТП подросток получил тяжелые травмы. Полиция ведет проверку по факту происшествия.

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