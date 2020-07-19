ДТП на Володарском мосту затруднило движение

О пострадавших не сообщалось.

В воскресенье, 19 июля, на Володарском мосту произошло ДТП, которое затруднило движение автомобилей. Об этом стало известно в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что транспортные средства, участвующие в столкновении, получили сильные повреждения. Очевидцы уточняют, что пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрестке Культуры и Луначарского столкнулись два автомобиля.

Видео/фото: vk.com/spb_today