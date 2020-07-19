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Arinablinova
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ДТП на Володарском мосту затруднило движение

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О пострадавших не сообщалось.

В воскресенье, 19 июля, на Володарском мосту произошло ДТП, которое затруднило движение автомобилей. Об этом стало известно в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что транспортные средства, участвующие в столкновении, получили сильные повреждения. Очевидцы уточняют, что пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрестке Культуры и Луначарского столкнулись два автомобиля.

Видео/фото: vk.com/spb_today

 

 

Теги: дтп, мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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