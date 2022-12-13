На Дизельном проезде начали укладывать асфальт

Срок сдачи объекта в эксплуатацию, общей протяжённостью 1,38 км – лето 2023 года.

В Московском районе Петербурга, на Дизельном проезде приступили к укладке асфальта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В рамках капитального ремонта Дизельного проезда подрядчик приступил к работам по устройству верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Протяженность работ составляет 1,38 км. Благодаря капремонту дороги будет увеличено количество полос движения транспорта с 2-х до 4-х. Расширение дорожного полотна улучшит транспортную доступность для жителей многоэтажек, располагающихся вдоль Дизельного проезда и Среднерогатской улицы.

Помимо капремонта предусмотрено устройство пяти светофоров, шести остановок городского пассажирского транспорта, наружного освещения, а также велодорожек общей протяжённостью 1,3 км. На всём протяжении участка ремонта будут обустроены тротуары, а завершающим этапом станут работы по благоустройству территории. Срок сдачи объекта в эксплуатацию, общей протяжённостью 1,38 км – лето 2023 года.

До начала ремонта Дизельный проезд нередко превращался в местный курорт с собственным "морем".

Фото: ВКонтакте/ Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

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