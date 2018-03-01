На Дыбенко забил горячий источник: публикуем видео очередного прорыва трубы

В Невском районе Петербурга коммунальная авария: вода затопила улицу Дыбенко.

В Невском районе Петербурга местные жители “тонут”: по улице Дыбенко произошел прорыв трубы. Как сообщают очевидцы, из-под асфальта забил ключ с горячей водой. Очевидцы назвали коммунальную аварию происшествием с “фонтанчиком”, которые заливает соседние улицы.

В настоящее время экстренные службы не успели добраться до места поломки, поэтому участок дороги не оцеплен. Петербуржцев просят быть аккуратнее при выходе из близлежащих домов, чтобы не плучить ожоги или не промокнуть.

Напоминаем, что в данный момент аварийные службы занимаются прорывом трубопровода в Красносельском районе. Там улица превращается в каток из-за вытекшей холодной воды.

Фото и видео: Piter.tv