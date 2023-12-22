На Детскосельском бульваре горел балкон в жилом доме

С огнем боролись 15 спасателей.

В Пушкинском районе сегодня, 5 марта, произошел пожар. На Детскосельском бульваре в доме № 9 горел балкон в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:51. К этому часу пламя охватило два квадратных метра.

На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины. В 13:22 пожар потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что после пожара на Энергетиков мужчина попал в ожоговую реанимацию.

Фото: Piter.tv