На железнодорожном переходе станции Детскосельская электричка насмерть сбила женщину

Личность женщины пока не установлена.

В 6.30 в среду, 3 февраля, в дежурную часть транспортной полиции Петербурга сообщили о травмировании человека на железнодорожном переходе станции Детскосельская. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, от наезда электрички там скончалась женщина.

Как выяснилось, местная жительница переходила пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист электропоезда неоднократно подавал громкие сигналы и применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на человека. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Личность женщины пока не установлена, на вид погибшей 55-65 лет, она была одета в розовую куртку и берет, флисовую серую кофту, шерстяные кальсоны с узорами оленей, черные ботинки. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего, а также ищет людей, располагающих значимой информации.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО