На День города в Выборге частично ограничат движение

Выборг готовится отпраздновать свой официальный День рождения. Праздничные мероприятия в честь этого праздника пройдут в древнем городе 17 и 18 августа. Ранее мы писали, что появилась программа празднования 725-летия Выборга. А сегодня стал известен план ограничения движения в центре города на грядущие выходные. Все они связаны с проведением торжественных мероприятий на Красной и Рыночной площади. Официальный список перекрытых улиц опубликован на сайте администрации Выборгского района.
Красная площадь
с 20.00 17 августа до 21.00 18 августа:
- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);
- пр. Ленина (от ул. Димитрова до Московского пр.);
- пр. Суворова (от ул. Мира до ул. Кеппа).
Рыночная площадь
с 21.00 17 августа до 22.30 18 августа:
- ул. Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до ул. Прогонной);
- ул. Красноармейская (от ул. Прогонной до входа в здание рынка);
- пересечение ул. Николаева и пр. Ленина;
- пересечение Рыбного пер. и пр. Ленина.
с 8.00 до 22.30 18 августа:
- ул. Прогонная (от ул. Пионерской до клуба "Балтика");
- пересечение ул. Пионерской и ул. Крепостной;
- пересечение ул. Крепостной и Банковского проезда;
- пересечение ул. Крепостной и ул. Красноармейской.
После окончания праздничных мероприятий движение в городе вернется к нормальному режиму. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршруты объезда центра Выборга.