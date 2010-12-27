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Новости Выборг
На День города в Выборге частично ограничат движение
Сегодня, 18:49
0
Butenko
204

На День города в Выборге частично ограничат движение

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Автомобили не смогут проехаться по ряду центральных улиц.

Выборг готовится отпраздновать свой официальный День рождения. Праздничные мероприятия в честь этого праздника пройдут в древнем городе 17 и 18 августа. Ранее мы писали, что появилась программа празднования 725-летия Выборга. А сегодня стал известен план ограничения движения в центре города на грядущие выходные. Все они связаны с проведением торжественных мероприятий на Красной и Рыночной площади. Официальный список перекрытых улиц опубликован на сайте администрации Выборгского района.

Красная площадь

с 20.00 17 августа до 21.00 18 августа:

- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);

- пр. Ленина (от ул. Димитрова до Московского пр.);

- пр. Суворова (от ул. Мира до ул. Кеппа).

Рыночная площадь

с 21.00 17 августа до 22.30 18 августа:

- ул. Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до ул. Прогонной);

- ул. Красноармейская (от ул. Прогонной до входа в здание рынка);

- пересечение ул. Николаева и пр. Ленина;

- пересечение Рыбного пер. и пр. Ленина.

с 8.00 до 22.30 18 августа:

- ул. Прогонная (от ул. Пионерской до клуба "Балтика");

- пересечение ул. Пионерской и ул. Крепостной;

- пересечение ул. Крепостной и Банковского проезда;

- пересечение ул. Крепостной и ул. Красноармейской.

После окончания праздничных мероприятий движение в городе вернется к нормальному режиму. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршруты объезда центра Выборга.

Теги: день выборга , новости выборга , ограничение движения
Категории: Выборг

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