На Демьяна Бедного заменят сети водоснабжения

От улицы Аврова до Парковой задачи уже выполнили, поэтому ограничения на данном участке сняли.

На улице Демьяна Бедного в Петергофе пройдет реконструкция более двух километров сетей водоснабжения и канализации. Об этом сообщили каналу "Санкт-Петербург" в пресс-службе ГУП "Водоканал".

Отметим, что сейчас проводится уже второй этап работ. От улицы Аврова до Парковой задачи уже выполнили, поэтому ограничения на данном участке сняли. Сейчас специалисты занимаются территорией от Привокзальной площади до Гражданской улицы. Машины не смогут проехать по указанному участку до 25 июля.

Полностью завершить работы на всех участках планируется в конце декабря 2023 года. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Более двух тыс. километров водопровода и 1,5 километра канализации запланировано проложить на улице Аврова ( участок от Озерковой улицы до Санкт-Петербургского проспекта).

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Фото: Piter.tv