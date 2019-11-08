На Дегтярной улице исчезло "лицо" Гагарина

Разноцветные лица украсили фасад дома.

На окнах дома на Дегтярной улице появился необычный стрит-арт. Первый этаж украсили лики Юрия Гагарина со звездами.

Очевидцы обратили внимание на то, что одно лицо уже куда-то пропало. На фотографии видно, что на месте лица осталась лишь вмятина. Куда именно оно исчезло ― упало или украли ― неизвестно.

Ранее Смольный пригласил уличных художников разработать конструкции для размещения их работ. Рисовать на них можно будет без согласования.

Фото: arina.volodchenko / Instagram