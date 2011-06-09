На Чукотке к людям вышел осиротевший белый медвежонок

Специалисты предполагают, что возраст медвежонка составляет примерно один год.

Сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России обнаружили в чукотском селе осиротевшего медвежонка. Об этом сообщается на странице официального представительства WWF в России в социальной сети "ВКонтакте".

Предполагаемый возраст медвежонка – один год. Его заметили в ночь на 3 октября у села Ванкарем на берегу Чукотского моря. При утреннем осмотре местности специалисты не обнаружили следов большой медведицы, были только следы детеныша.

Мы увидели его следы вокруг села. По всей видимости, он ходит здесь уже второй день, но вчера его никто не встречал. Возможно, его спугнули собаки, и он убежал. Кристина Коче, эксперт WWF России

В следующий раз медвежонка увидели местные жители. Он утащил кусок чукотского традиционного деликатеса - кымгыта.

Отмечается, что при первом обнаружении зверя сотрудники фонда обратились в Росприроднадзор. Судьба медвежонка будет решаться на комиссии.

Ранее на севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям.

Фото и видео: ВК/WWF России - Всемирный фонд дикой природы