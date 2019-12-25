На Чугунной фура влетела в грузовой поезд. Прокуратура проводит проверку

Вечером в понедельник произошло подобное дорожное происшествие, где столкнулись фура и трамвай.

В понедельник днем, 13 декабря, В Петербурге на пересечении Чугунной и Арсенальной улиц фура столкнулась в грузовым поездом. Об этом рассказали в пресс-службе служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения. Фура, несмотря на закрытый шлагбаум, выехала на пути и столкнулась с поездом. Информации о пострадавших не поступало. Движения поездов не претерпели изменений. Транспортная прокуратура проводит проверку по этому происшествию.

Вечером в понедельник произошло подобное дорожное происшествие. На пересечении Корабельной и Кронштадтской столкнулись фура и трамвай. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, авария остановила движение. Информация о пострадавших не поступала. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Московском шоссе в районе поселка Шушары вновь образовалась гигантская пробка. Заторы на дорогах образовались из-за многочисленных дорожных работ и аварий.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Екатерина Леонтьева / Женя Гречин