Грабители похитили девять кассет с деньгами и скрылись с места преступления на Ford Transit.

Утром 25 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошло ограбление. Двое неизвестных обчистили банкомат на Бухарестской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Грабители вошли в магазин, где установлено устройство, и похитили девять кассет с деньгами. После чего злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Ford Transit белого цвета.

Сумма ущерба устанавливается. Преступники были среднего роста, в темной одежде с капюшоном. Деньги удалось достать, высверлив личинку замка у банкомата.

Ведется расследование. Грабителей ищут.

Ранее мы писали, что петербурженка помогла отыскать похищенный грузовик с табаком, кофе и чаем.

Фото: Piter.TV