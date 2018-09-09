На Будапештской улице пожарные спасли ребенка из задымленной квартиры

Состояние пострадавшего неизвестно.

В воскресенье, 9 сентября, во Фрунзенском районе пожарные спасли ребенка из задымленной квартиры. Об этом очевидцы рассказали в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как сообщают свидетели, в одном из домов на Будапештской улице, предположительно, произошел пожар, что привело к задымлению помещения. На место происшествия прибыла бригада пожарных, которые спасли маленького ребенка из квартиры на седьмом этаже. Состояние пострадавшего неизвестно.



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Фото и видео: vk.com/spb_today