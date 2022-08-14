На Бронницкой улице строительные леса рухнули на спортивную площадку

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

5 октября на спортивную площадку, которая расположена у дома 36 по Бронницкой улице в Адмиралтейском районе Петербурга, обрушились строительные леса. Об этом пишет 78.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, установившие ограждения. Кроме того, они демонтировали потенциально аварийные конструкции. Фонари обесточены.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что ветер повалил полтора десятка деревьев в садах и парках Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)