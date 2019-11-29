Полиция ищет неизвестного, подорвавшего на Большевиков банкомат

Мужчина ушел ни с чем.

Утром 22 октября в полицию обратился 57-летний охранник, сообщивший о поврежденном банкомате на проспекте Большевиков, 3. Как стало известно Piter.TV, агрегат нашли "раненым" примерно в 7.50.

Прибывшие на место полицейские установили, что в четвертом часу ночи в круглосуточную зону с банкоматами "ЮниКредитБанк" вошел неизвестный и закачал из баллона некий газ в один из двух агрегатов. Злоумышленник подорвал банкомат, но ушел с места происшествия ни с чем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает мужчину 25-35 лет на вид, одетым во все черное.

Ранее мы писали, что в Петербурге работник ломбарда похитил драгоценности и исчез.

Фото: pixabay