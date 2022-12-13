На Большеохтинском проспекте 15 спасателей утром тушили кухню в квартире

Сегодня, 7 мая, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Большеохтинском проспекте в доме № 41 спасатели тушили кухню в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 08:09. В это время пламя охватило два "квадрата".
С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они справились за 12 минут.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на улице Солдата Корзуна горожанин пострадал во время пожара в квартире.
Фото: Pxhere
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