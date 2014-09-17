На Богатырском проспекте пожилой мужчина влез на козырек балкона

В Приморском районе Петербурга спасателям пришлось вызволять из беды жителя города. Мужчина влез на козырек балкона и не мог вернуться обратно в квартиру. Об этом сообщили на портале "78.ru".
Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, около 10:45 утра на Богатырском проспекте, 7/3. Выяснилось, что из окна пятого этажа вылез житель одной из квартир. Он сидел на козырьке балкона, который находился под его окнами.
Спасатели взломали дверь в квартиру мужчины и вернули экстремала домой. На место случившегося приехала дочь пострадавшего. Смельчаку понадобилась помощь медиков.
Ранее на Piter.tv сообщили, что обнаженный петербуржец решил искупаться в Лебяжьей канавке перед сотрудником полиции.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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