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На Богатырском освободили мужчину, прикованного к кровати
Сегодня, 8:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Богатырском освободили мужчину, прикованного к кровати

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Его девушка потеряла ключи от наручников.

Сотрудникам ППСП УМВД по Приморскому району ночью 28 июня поступила "нескучная" заявка. Им предстояло освободить молодого человека, прикованного к кровати. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Около 1:45 полициейские прибыли в квартиру дома 45 по Богатырскому проспекту после звонка девушки. Она сообщила, что приковала своего молодого человека наручниками к кровати, а ключи потеряла.

Прибывшие полицейские освободили петербуржца из оков.

Ранее в Петербурге вынесли приговор влюбленной паре, укравшей телевизоры из хостела.

Фото: pxhere.com

Теги: богатырский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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