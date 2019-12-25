На Богатырском освободили мужчину, прикованного к кровати

Его девушка потеряла ключи от наручников.

Сотрудникам ППСП УМВД по Приморскому району ночью 28 июня поступила "нескучная" заявка. Им предстояло освободить молодого человека, прикованного к кровати. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Около 1:45 полициейские прибыли в квартиру дома 45 по Богатырскому проспекту после звонка девушки. Она сообщила, что приковала своего молодого человека наручниками к кровати, а ключи потеряла.

Прибывшие полицейские освободили петербуржца из оков.

Ранее в Петербурге вынесли приговор влюбленной паре, укравшей телевизоры из хостела.

Фото: pxhere.com