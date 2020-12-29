На Биржевой линии появился сад Хаяо Миядзаки

За четыре месяцам артистам удалось превратить "заросший сорняком помойку" в пространство, где можно заниматься йогой, выращивать овощи и отдыхать.

В петербургском дворе труппа уличного театра "Небесные Бродяги" создала сад Хаяо Миядзяки, который расположился в закрытом дворе дома 12 на Биржевой линии. Об этом сообщает spbdnevnik.ru 8 августа.

За четыре месяцам артистам удалось превратить "заросший сорняком помойку" в пространство, где можно заниматься йогой, выращивать овощи и отдыхать. Здесь также проходят закрытые фестивали.

По словам Ильи Лошакова, создателя и режиссера театра "Небесные Бродяги", все началось с рисунка Безликого, персонажа мультфильма "Унесенные призраками", на двери в подсобное помещение. Его создала актриса театра Надежда Готье. Тогда труппа плотно изучала культуру Японии, готовясь к спектаклю "Нингё". Его премьера должна состояться до конца месяца.

Готье поддержали актеры труппы и взялись раскрашивать стены подсобок и здания. Так появились чернушки и Юбаба из "Унесенных призраками", робот из мультфильма "Небесный замок Лапуга", мифические существа из японского эпоса, сакура и многое другое.

Лошаков отмечает, что не было никакой финансовой поддержки при создании сада. Все предметы либо уже находились на месте, либо их отдавали или появлялись сами: "Однажды утром мы пришли и обнаружили росток подсолнуха и 50 литров земли, в другое – замечательное зеркало. Понятия не имею, откуда все это взялось!".

Попасть в сад можно предварительно написав в соцсети, уточняет Лошаков, тогда уже договариваются о времени и показывают сад.

Ранее в детском доме-интернате №1 Петергофа открыли уникальный сенсорный сад.

Фото: Вконтакте/ Театр Небесные Бродяги