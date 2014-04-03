На Белградской улице починили трубу, из-за которой пострадала женщина

Специалисты заменили опасный трубопровод и временно оградили ненадежную территорию.

Во Фрунзенском районе починили тепломагистраль на Белградской улице у дома № 46. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Работники организации заменили 8,5 метров трубопровода. В этом году планируется обновить еще 1,4 км тепломагистрали "Московская". Реконструкция необходима, чтобы обеспечить всех жителей района горячей водой.

Напомним, что в период гидравлических испытаний на Белградской улице прорвало трубу. Фонтан повредил асфальт, раскидал камни и ударил по легковушке, находившейся на месте случившегося. В результате аварии пострадала водитель иномарки. Ее забрала карета скорой помощи.

В Купчино за это лето аварии подобного рода происходят не первый раз. Так, в пятницу, 23 июля, забил фонтан с горячей водой на Ярослава Гашека.

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