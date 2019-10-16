Малыш появился на свет 9 апреля.

На Бали жирафа, родившегося во время пандемии, назвали Корона. Об этом сообщили представители местного сафари-парка. Малыш появился на свет еще 9 апреля. Имя для детеныша жирафа выбирала министр окружающей среды и лесного хозяйства Сити Нурбая Бакар.

Сити Нурбая Бакар назвала детеныша жирафа Корона, чтобы напомнить нам, что он родился и выжил в этот исторический момент пандемии пресс-служба Facebook сафари-парка

Напомним, что на данный момент сафари-парк на Бали закрыт для посетителей из-за распространения коронавируса. Однако после открытия территории парка для гостей увидеть жирафенка смогут все желающие.

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Видео: Facebook/ Bali Safari Park