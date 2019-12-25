В сафари-парки посетители стали вырывать у птицы перья.

Китаянка затерроризировала павлина ради удачного кадра. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail со ссылкой на видео, снятое очевидцем произошедшего. Изначально ролик разместили в местной социальной сети Weibo.

Автор видео рассказал, что инцидент произошел на территории сафари-парка в городе Куньмин, китайской провинции Юньнань. На кадрах видно, что туристка агрессивно пытается схватить павлина. Она насильно удерживала птицу за перья. После этого китаянка уселась и стала позировать на камеру.

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Посетитель парка заметил, что еще один путешественник вырвал из павлина несколько перьев для своих детей. Позже персонал сафари-парка прокомментировал ситуацию. Сотрудники заявили, что стараются предотвратить жестокое обращение с животными. Однако многие туристы нарушают правила, так как в апреле и мае павлиньи перья выглядят лучше всего. Стоит отметить, что на этот раз павлин не сильно пострадал.

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