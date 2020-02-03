В Крыму арестовали владельца сафари-парка "Тайган"

Накануне в 2018 году лев покусал посетительницу сафари-парка, а его владельцу пришлось ответить перед законом.

Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков арестован на два месяца. Об этом в понедельник рассказал журналистам адвокат Зубкова. Мера пресечения была изменена с подписки о невыезде на арест. Решение вынес Белогорский районный суд.

Адвокат заявил, что решение было вынесено, потому что Зубков не появился на одном из заседаний суда.

В 2018-м году в парке случилась трагедия – во время экскурсии лев покусал посетительницу. Владельца парка обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека.

До этого Зубков заявлял ТАСС, что пострадавшая в момент происшествия была в состоянии алкогольного опьянения. Это раздражающе действует на хищников. Осенью 2019 года дело стали рассматривать в суде.

Ранее хозяин крымского сафари-парка заявил, о том, что жалеет, что тайга не досталась Третьему рейху в 41-м году.