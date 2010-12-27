Хозяин сафари-парка в Крыму жалеет, что тайга не досталась Третьему рейху в 41-м

Мужчина считает, что немцы содержали бы территорию лучше.

Сибирь следовало отдать войскам Третьего рейха в 1941 году. Такое мнение выразил владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков в своём Facebook.



Мужчина отметил, что сожалеет о том, что пожары охватил огромные территории Сибири. По его мнению, такого бы не произошло, достанься земли Германии в ходе событий Великой Отечественной войны.



И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня…

— написал Зубков.



За свои слова мужчина подвергся резкой критике со стороны пользователей, которые отметили, что подобные заявления недопустимы.



Напомним, что режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, а также в двух районах Бурятии, в 1 районе Якутии. Общая площадь пожаров достигла отметки почти в 3 миллиона га, и эта цифра увеличивается.