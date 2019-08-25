На Автозаводской маршрутка врезалась в фуру. Пострадали несколько человек

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В понедельник вечером, 27 декабря, в Московском районе Петербурга маршрутка столкнулась с фурой на Автозаводской улице. Об этом сообщает "78.ru".

По словам очевидца, водитель маршрутки объезжал пробку, "выехал на Софийскую улицу, но потом развернулся и поехал промзоной в сторону Московского проспекта. Водитель ехал прямо". Затем микроавтобус влетел в фуру.

В результате дорожного происшествия пострадали несколько человек: переломы, ссадины и ушибы. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Лера Власова