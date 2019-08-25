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На Автозаводской маршрутка врезалась в фуру. Пострадали несколько человек
Сегодня, 22:38
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На Автозаводской маршрутка врезалась в фуру. Пострадали несколько человек

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Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В понедельник вечером, 27 декабря, в Московском районе Петербурга маршрутка столкнулась с фурой на Автозаводской улице. Об этом сообщает "78.ru".

По словам очевидца, водитель маршрутки объезжал пробку, "выехал на Софийскую улицу, но потом развернулся и поехал промзоной в сторону Московского проспекта. Водитель ехал прямо". Затем микроавтобус влетел в фуру. 

В результате дорожного происшествия пострадали несколько человек: переломы, ссадины и ушибы. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Ранее из спорткомплекса эвакуировали 80 детей из-за прорыва трубы в Невском районе. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Лера Власова

Теги: автозаводская улица, маршрутка, фура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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