На Арсенальной набережной водитель снес светофор и сбежал

BMW X3 остался на месте аварии без водителя.

В Калининском районе Петербурга вечером 2 февраля произошла автомобильная авария. Иномарка BMW X3 снесла светофор. Об этом сообщили проезжающие мимо автомобилисты в социальных сетях.

Известно, что ДТП заметили на Арсенальной набережной, около поворота на Арсенальную улицу. Водитель сначала уронил дорожный регулятор, а после въехал на машине в столб. Затем нарушитель сбежал с места инцидента. Местные жители увидели только последствия аварии, когда за рулем транспортного средства никого не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием троллейбуса.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Александра Анисимова

