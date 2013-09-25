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Съемки фильма "Самая большая луна" ограничат движение по Арсенальной набережной 27 ноября
Сегодня, 17:02
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Съемки фильма "Самая большая луна" ограничат движение по Арсенальной набережной 27 ноября

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Движение ограничат с 6:00 27 ноября до 24:00 28 ноября.

В Петербурге приступают к съемках фильма "Самая большая луна", в связи с чем в городе временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Съёмки пройдут с 6:00 27 ноября до 24:00 28 ноября в Калининском районе. Движение транспортных средств ограничат путем сужения проезжей части справа на участке дороги – Арсенальная набережная, дом №1 (в направлении от Арсенальной улицы к площади Ленина).

Ранее мы писали, что на Литейном проспекте завершили ремонт и сняли все ограничения для движения.

Фото: pexels.com

Теги: арсенальная набережная, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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