На борту Robinson находились два человека.

На Алтае вертолет совершил жесткую посадку. Об этом рассказали представители Западно-Сибирского Следственного комитета на транспорте. Они объяснили, что воздушный борт Robinson компании "Алтай-Авиа" совершил вынужденное приземление на гору Белуха. По предварительным данным, пассажир и пилот не пострадали.

На горе Белуха в Усть-Коксинском районе совершил жесткую посадку вертолет Robinson R66 компании "Алтай-Авиа" сообщение СК по транспорту в регионе

В настоящее время происшествие изучается сотрудниками Барнаульского следственного отдела на транспорте. Уточняется возможность нарушения правил безопасности при эксплуатации вертолета. Предварительно сообщается, что жесткая посадка на Алтае произошло около 17:00 по местному времени (13:00 по московскому времени) днем 4 августа.

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