Жителя Петербурга наказали за полет над Саяно-Шушенской ГЭС

Ему придется заплатить штраф за нарушение "запретной зоны" в воздушном пространстве.

Петербуржца привлекли к административной ответственности за полет над Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии. Об этом сообщили в ПАО "РусГидро" со ссылкой на Абаканскую транспортную прокуратуру. Полет воздушного судна над плотиной гидроэлектростанции признан незаконным. Инцидент произошел еще 13 июля.

Напомним, что житель Северной столицы выполнил частный полет на вертолете Robinson R-44. Его маршрут изначально был согласован с представителями аэронавигации, но мужчина решил отклониться от курса следования. В результате он прошел над местной ГЭС. Такая неожиданность не устроила власти и руководство станции.

Отметим, что мужчина нарушил федеральные требования правил использования воздушного пространства России, а также приказ Минтранса, который устанавливает "запретные зоны". За это петербуржец получил штраф в размере 2 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в зоне Саяно-Шушенской ГЭС петербургские археологи нашли древнюю мумию.

Фото: Pixabay.com

