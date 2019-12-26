"Адмиралтейские верфи" спустили на воду траулер "Механик Маслак"

Судно создали для "Русской рыбопромышленной компании".

Петербургское предприятие "Адмиралтейские верфи" во вторник, 23 июня, спустило на воду второй морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192. Судно под названием "Механик Маслак" было создано для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК), об этом сообщается на официальном канале компании в YouTube.

Главы "Верфей" и РППК отметили, что траулер позволит ловить минтай и сельдь на самых удаленных участках земного шара, на судне возможно перерабатывать рыбу, замораживать ее и транспортировать в порт. Кроме того, анонсировано вложение порядка 200 млрд рублей в строительство рыбопромыслового отечественного флота.

Всего предприятие должно построить для РППК шесть траулеров упомянутого проекта, первый, "Капитана Вдовиченко", спустили на воду в минувшем марте. Общий объем инвестиций в строительство составило порядка 65 млрд рублей.

Ранее мы писали, что "Морской старт" продадут государству.

Видео: Андрей Стогов, АО "Адмиралтейские верфи" / "ВКонтакте"