  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:58
123
nastya960
Код вставки плеера

Видео: на АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника-наркомана

0 0

Водитель требовал заправить его "Газель" бесплатно, но получил отказ. Тогда приступил к насильственным мерам.

В Омской области арестовали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения пытался изнасиловать девушку-оператора АЗС. Об этом сообщил Следственный комитет.

По данным СК, 14 июля водитель "Газели" приехал на автозаправку и потребовал, чтобы ему залили в бак бензин бесплатно. После отказа он начал приставать к оператору и даже попытался ее изнасиловать. Другой автомобилист с лопатой вовремя прибежал на помощь.  Девушка не пострадала.

Следователи обнаружили видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчина пытался изнасиловать работницу АЗС. В отношении 34-летнего жителя села Пристанское возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование".

Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над своей новорожденной дочкой.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации

Теги: азс, газель, изнасилование
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии