Видео: на АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника-наркомана

Водитель требовал заправить его "Газель" бесплатно, но получил отказ. Тогда приступил к насильственным мерам.

В Омской области арестовали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения пытался изнасиловать девушку-оператора АЗС. Об этом сообщил Следственный комитет.

По данным СК, 14 июля водитель "Газели" приехал на автозаправку и потребовал, чтобы ему залили в бак бензин бесплатно. После отказа он начал приставать к оператору и даже попытался ее изнасиловать. Другой автомобилист с лопатой вовремя прибежал на помощь. Девушка не пострадала.

Следователи обнаружили видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчина пытался изнасиловать работницу АЗС. В отношении 34-летнего жителя села Пристанское возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование".

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Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации